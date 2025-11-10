上洋營收／10月3.84億元年增18.86％ 累計38.14億元、年增33.76％

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）10日公布10月營收3.84億元，月增3.56%，年增18.86％；累計前十月營收38.14億元，年增33.76％。

上洋表示，受到終端消費力道趨緩，以及房市買氣持續低迷，民眾購屋、裝修與耐久財消費動能同步趨緩，家用空調需求明顯轉弱。

根據經濟部最新公布，家用空調器具相關統計資料顯示，今年前八月冷氣機與空氣調節機等相關商品銷量較去年同期減少約兩萬台，且下半年銷量下滑比例明顯高於去年，顯示整體空調市場呈現買氣疲軟、縮小狀態。

上洋指出，雖家用空調市場短期面臨需求修正壓力，但公司與原廠夥伴三菱重工維持長期穩健合作，除家用與商用冷暖空調外，商用空調、離心式冰水機等高效節能產品具有一定競爭力，相關業務持續穩健發展，略平衡終端市場帶來的波動。

此外，商用洗衣事業國內業務則維持穩定；海外市場方面，上洋旗下自助洗衣品牌「SESA Coin Laundry」10月再度插旗越南河內，為繼胡志明市與峴港後的第三個據點。河內直營門市採用日本暢銷商用洗衣品牌「AQUA」與美國品牌「PRIMUS」雙機種配置，為首次於越南市場採用雙機型的店鋪，公司期望藉由直營示範店模式教育市場，加速帶動與當地客戶合作機會，穩步推進東南亞智慧洗衣版圖。