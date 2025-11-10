中菲行財報／前三季稅後淨利8.63億元 EPS 6.13元

中菲行（5609）董事會今日通過2025年度第3季合併財務報告。2025年第3季單季集團營業額為新台幣71.65億元，較去年同期減少9.2%，稅後淨利為2.63億元，較去年同期增加29.7%，每股盈餘為1.87元。

2025年前三季集團營業額則為217.95億元，較去年同期成長7.7%，稅後淨利為8.63億元，年增19.4%，每股盈餘為6.13元。

中菲行表示，公司定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果。

同時為了因應美國關稅複雜局勢，中菲行推出「美國貿易合規諮詢服務」，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行穩健的國際財務管理，在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展，雖然台幣兌換美金自5月起大幅升值，2025年前三季中菲行匯兌損失只有輕微影響每股盈餘0.17元。