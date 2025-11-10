中菲行財報／整合效益匯率加持單季獲利年增 29.7%、EPS 1.87元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）團隊整合效益發揮功效，再加上匯率加持，董事會10日通過會計師核閱 2025年度第3季合併財務報告繳出亮麗成績單，單季稅後純益為 2.63億元，年增 29.7%，每股盈餘為 1.87元；累計前三季稅後純益為 8.63億元，年增 19.4%，每股盈餘為 6.13元。

中菲行團隊整合效益發揮功效，再加上匯率加持，2025年第3季單季、前三季繳出亮麗成績單。第3季單季集團營收71.65億 元，較去年同期減少9.2%，稅後淨利為 2.63億元，較去年同期增加 29.7%，每股盈餘為 1.87元，年增 29.9%。

2025年前三季集團營業額則為 217.95億元，較去年同期成長 7.7%，稅後淨利為 8.63億元，年增 19.4%，每股盈餘為 6.13元，年增 19.5%。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢 的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果。

同時為了因應美國關稅複雜局勢 ，中菲行推出『美國貿易合規諮詢服務』，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行穩健的國際財務管理，在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展，雖然台幣兌換美金自5月起大幅升值，2025年前三季中菲行匯兌損失只有輕微影響每股盈餘0.17元。

展望未來，中菲行將持續運用人工智慧推動數位轉型，強化合規管控並優化客戶服務，透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，依據需求提供客製化解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，因應市場變化與客戶需求，中菲行必將持續成長及獲利、創造高峰。

