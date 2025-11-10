快訊

振宇五金財報／前三季 EPS 2.61元 朝「百店達陣」邁進

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

振宇五金（2947）公告10月營收2.1億元，年增7.96%；累計前十月營收達19億元，年增6.66%。董事會7日通過財報，前三季合併營收為17億元，稅後純益5,540萬元，稅後每股純益（EPS）為2.61元。

公司表示，第3季受惠於災後修繕需求及展店效益挹注，營運維持穩健成長，特別是在9月底至10月，振宇五金積極支援花蓮災後修繕設備調度，加上中秋烤肉季及居家整理旺季到來，有效帶動生活五金與居家修繕用品銷售成長。

從產品類別表現來看，災後修繕及居家用品銷售動能強勁，其中「電動工具」類別年增高達37.25%，展現災後修繕需求的強勁力道；「居家用品」與「刀剪園藝」類別亦受中秋節慶與年末修繕帶動，分別年增12.92%與10.06%，均達雙位數成長，整體銷售結構多元且穩健增長。振宇五金表示，隨政府普發新台幣 10,000 元補助政策啟動，預期將進一步推升居家整修、生活五金等剛性需求。為協助民眾有效運用補助，公司同步啟動「萬元回饋放大術」方案，採 線上與線下雙軌模式：全台門市推出「滿千抽千點」活動，並於 ALD Shop 線上商城啟動「滿千送千」折抵回饋，本次共釋出 100,000 點數，折抵價值相當於新台幣 50,000 元購物金，可用於後續修繕材料及設備採購。

同時，活動亦結合 四大品牌MAKITA、BOSCH、美沃奇、ALD自有品牌，以及年度熱銷商品，透過工具升級與安全配備同步強化，回應年末與農曆年前的自主整修與改善需求。公司預期，此次補助放大與商品組合策略，將形成線上線下導購循環，對第四季至春節前營運動能帶來正面挹注。

在營運佈局方面，振宇五金持續拓展北部及南部市場版圖，本（11）月1日開設新北三峽店及屏東東港店，全台門市總數達91家。振宇五金也持續強化線上線下整合（OMO）通路策略，同時持續第六代店型升級計畫，導入明亮動線設計、工具展示區及使用情境展示，提升到店體驗並增加品牌辨識度，帶動回店率與消費黏著度成長。

在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，10月會員營收突破1億1,024萬元，占整體營收比重54.61%，年增4.32%；會員總數達65.4萬人，年增15.69%。振宇五金持續推動線上購物車平台 ALD SHOP，整合門市庫存查詢、會員點數回饋以及滿額免運等方案，打造一站式居家修繕採購體驗，進一步提升會員使用率與回購率。

