法說加持！群聯再次亮燈、股價兩月就翻倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）10日在法說報喜加持下早盤再度亮燈漲停，報1,270元、上漲115元，股價不到兩個月已翻倍；資金追捧背後，主因仍是NAND循環轉強與控制晶片需求同步走升。

潘健成指出，CSP營收與儲存容量幾乎同步成長，AI推論帶來的資料須長期保存、屬剛性需求，推動NAND報價續強；近三個月1Tb TLC NAND價格接近倍增、低密度MLC亦明顯上揚。

六大NAND原廠因過去五年多未穩定獲利而持續保守擴產，就算明年啟動擴充，新增產能最快也要到2027年底才會開出，供應吃緊可望延續數年。價格方面，他主張原廠應維持約50%～60%的健康毛利，若拉到80%恐傷產業生態；在AI伺服器需求支撐下，短期價格高檔可期，但若外溢至消費性市場，波動風險將上升。

策略上，群聯將聚焦企業級SSD、AI與工控等利基，預期明年企業級SSD銷售占比可望升至20%～30%；同時以 aiDAPTIV+作為下一階段成長引擎，在DRAM供給偏緊之際，提供以較低成本達成更佳AI效能的解決方案，藉技術差異化與供應鏈協作，強化交期與供貨穩定度。

展望後市，群聯將強化技術與在地服務雙引擎，承接高速成長需求，穩步推升長期營運表現。