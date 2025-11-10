家登營收／10月6.59億、年增69.3% EUV POD、FOUP 雙創單月出貨新高

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）10日公布10月合併營收6.59億元，月增11.3%、年增69.3%；累計1至10月合併營收57.37億元，年增5.1%。

家登表示，今年各區域營收版圖與產品結構變化明顯，先進製程用晶圓載具FOUP快速放量、市占提升，光罩載具EUV POD在全球市場同步走強；產品組合調整對整體毛利率帶來影響，但被視為推動長期成長的關鍵布局。同時，台灣、大中華、美國、日本、韓國等據點擴建與啟用相繼落地，伴隨人力擴編與資本支出攤提，使費用率上升；惟第3季匯率與投資市場波動相對收斂，有助財務穩定與經營韌性。

進入第4季，家登指出首月出貨明顯加溫，EUV POD與FOUP雙雙寫下單月出貨新高，國內外關鍵客戶積極拉貨，公司已突破產能瓶頸、全力備貨以滿足需求。除半導體本業之外，航太產品線與國際一線（tier-1）客戶合作更趨緊密，品項快速擴張、月營收穩步上升，預期第4季可望觸及高峰、全年累計創歷年新高。

家登強調，各產品線從開發、驗證到量產需要長期投入與等待市場成熟時點；在資源到位後，出貨量能才會反映於營收與獲利。公司將持續押注下一世代先驅技術、擴充產能與全球據點，以把握AI與先進製程趨勢帶來的結構性機會，力拚年度表現再創佳績。