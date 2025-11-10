沛亨展望樂觀 早盤股價攻上漲停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

沛亨（6291）日前公布第3季財報，毛利率明顯提升，獲利大增，單季每股純益2.32元，且本季營運展望持續樂觀。該公司今日早盤股價攻上漲停。

沛亨第3季合併營收5.74億元，季增11%，年增27％，毛利率由32%成長至36.5%，稅後淨利約1億元，較前季大增883%，單季每股純益2.32元。該公司累計前三季合併營收15.3億元，稅後純益1.51億元，累計每股純益為3.7元。

沛亨指出，其成長動能為AI浪潮驅動PC/NB產業需求續強，光纖產品線在AI相關應用遽增、客戶急單挹注下，推升業績表現，毛利率也大幅增長，搭配產品組合持續優化，展現產品優質競爭力。法人預期，該公司全年營收將達歷史次高表現。

沛亨子公司西伯的電聲元件事業部，主力應用於高階筆電，隨著生產線陸續移轉至越南，就近服務供應鏈，是推升其營收的重要支撐。另一子公司超昱光纖事業部，去年就儲備足夠光纖原材料庫存，目前接單已到2026年底。另因應用於光纖無人機軍工需求攀升，相關光纖應用成為市場新寵，新產品正在客戶端送樣驗證，可望為公司未來業績增添新動能。

同時，沛亨子公司東荃的廣告機事業，結合邑鋒與美國Pioneer的銷售通路，強化廣告機及POS產品在北美及歐洲市場的開拓，且因擁有美國製造優勢，免除美國關稅壓力，帶動廣告機美國通路銷售新契機。

法人預期，隨著相關新產品導入優勢循環，推升毛利率，預期2026年，沛亨的營收獲利表現均可望再創佳績。

