高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，將於11月開始試營運，該公司將由原有球桿頭製造與組桿，拓展至相關零配件領域，有助推升明年營運成長。

據了解，鉅明在高爾夫球品牌商朝向大者恆大趨勢逐漸成型，因主要客戶為國際知名品牌，每年定期推出新品提升市占率，可為該公司本業營運表現加持，惟受到新台幣升值導致業外匯兌損失影響，拖累今年上半年整體獲利呈現衰退。

以鉅明第2季來看，單季營收7.19億元，年增1.1%、季減30.7%；在業外匯損1.06億元影響下，稅後淨損0.83億元，年減391.3%，季減208.3%，每股稅後淨損1.63元。上半年每股淨損0.13元，相較去年同期由盈轉虧。不過，鉅明為配合客戶長線需求，正推進越南投資案，已在同奈省工業區購地，並分兩階段推進建廠計畫；歷經完成第一期廠房與生產設備佈署，並取得執照申請等，將於11月試產。