先進光上月營收增7.5%

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公告10月營收3.83億元，攀上近三個月來高點，月增7.5%，年增3.4%，反映接單回溫。

先進光累計前十月營收36.09億元，年增0.8%。先進光先前表示，由於臉部辨識需求增加，筆電鏡頭有機會從單顆擴大至雙顆，因此即此筆電總體銷售量持平，光學鏡頭的潛在需求仍可望翻倍，對公司是一個契機。

不僅筆電業務，先進光旗下子公司科雅光電也開始切入指紋辨識模組與觸控板系統模組領域，並藉此延伸到筆電週邊。先進光表示，公司正以人機介面為核心，聚焦人臉辨識、指紋辨識等商機。

據悉，先進光為全球筆電鏡頭龍頭，市占率高達七成，客戶涵蓋戴爾、惠普、聯想等筆電品牌廠，近年來也切入蘋果筆電與iPad供應鏈，為營運表現添增柴火。

至於產能方面，先進光去年因購進台灣康寧顯示玻璃中科廠區，資本支出達21.9億元，創歷史新高。