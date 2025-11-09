經濟活力推手 協助引資

資本市場服務團於11月6日與台新證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，吸引超過20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含半導體、生技醫療、觀光餐旅、綠能環保、電子零組件等。

櫃買中心上櫃審查部曾文正經理表示，櫃買中心自成立以來30餘年，秉持「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，打造多功能與多層次的全方位交易所。因此，無論是處於成長階段的中小型企業，還是發展穩健的大型企業，櫃買市場都能提供合適的掛牌平台。

透過進入資本市場，企業不僅能提升品牌知名度，吸引優秀人才，還能獲得所需的發展資金，進而改善營運體質，增強市場競爭力，為未來的長遠發展奠定更堅實的基礎。

台新證券執行業務副總經理葉盛弘指出，近年企業受疫情、中美貿易戰、關稅及地緣政治等影響，開始思考如何擴大資本、持續招募人才及調整營運策略，以面臨全世界政經環境的快速變化及不確定性。

此時，進入資本市場可以協助公司在此過程中釐清發展方向及策略目標，同時強化公司治理，而台灣資本市場提供企業上市櫃掛牌後有效募集資金的平台，並提供多元化的服務，包含帶領上市櫃公司前往海外國家辦理法人說明會，增加企業國際能見度等。

台新證券未來將持續攜手櫃買中心及臺灣證券交易所協助企業往資本市場邁進。