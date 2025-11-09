快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟活力推手 協助引資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

資本市場服務團於11月6日與台新證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，吸引超過20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含半導體、生技醫療、觀光餐旅、綠能環保、電子零組件等。

櫃買中心上櫃審查部曾文正經理表示，櫃買中心自成立以來30餘年，秉持「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，打造多功能與多層次的全方位交易所。因此，無論是處於成長階段的中小型企業，還是發展穩健的大型企業，櫃買市場都能提供合適的掛牌平台。

透過進入資本市場，企業不僅能提升品牌知名度，吸引優秀人才，還能獲得所需的發展資金，進而改善營運體質，增強市場競爭力，為未來的長遠發展奠定更堅實的基礎。

台新證券執行業務副總經理葉盛弘指出，近年企業受疫情、中美貿易戰、關稅及地緣政治等影響，開始思考如何擴大資本、持續招募人才及調整營運策略，以面臨全世界政經環境的快速變化及不確定性。

此時，進入資本市場可以協助公司在此過程中釐清發展方向及策略目標，同時強化公司治理，而台灣資本市場提供企業上市櫃掛牌後有效募集資金的平台，並提供多元化的服務，包含帶領上市櫃公司前往海外國家辦理法人說明會，增加企業國際能見度等。

台新證券未來將持續攜手櫃買中心及臺灣證券交易所協助企業往資本市場邁進。

資本市場 櫃買中心 台新

延伸閱讀

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

永續風潮2／ESG 報告書編製家數 走揚

櫃買業績秀 27家搶戲

櫃買前進 WFE 報佳音

相關新聞

弘塑10月營收創新高

半導體設備商弘塑（3131）昨（9）日公布10月營收達5.77億元，創單月新高，月增25%，年增52.6%；前十月營收4...

永彰攻散熱 看見成果

寶佳集團轉投資的永彰（4523）近年加速轉型，在熱管理領域已取得明確成果，手機散熱產品獲國際大廠認證並悄悄量產，近期將正...

招商優質企業 回響大

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中...

先進光上月營收增7.5%

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公告10月營收3.83億元，攀上近三個月來高點，月增7.5%，年增3.4%，反映接...

經濟活力推手 協助引資

資本市場服務團於11月6日與台新證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企...

鉅明越南新廠試營運

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，將於11月開始試營運，該公司將由原有球桿頭製造與組桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。