招商優質企業 回響大

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團於11月7日與富邦證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心是具備股債雙引擎發展的交易所，在股票市場部分，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊的多層次資本市場，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求。

不僅如此，股票的成交值周轉率常年在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34倍，表現均相當亮眼。在債券市場部分，債券月成交值在WFE的排名亦是名列前茅。

截至10月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達860家，興櫃公司也已達358家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司的平均市值約81億元，其中129家公司市值突破100億元，並有九家企業為市值超過1,000億元的大型企業，掛牌族群橫跨大中小型企業，且掛牌公司產業類別多元，近年來，AI、數位雲端、資安等輕資產及關鍵技術領域的公司也逐漸群聚在櫃買市場掛牌，形成特色產業聚落。

富邦綜合證券總經理郭永宜指出，資本市場服務團整合兩大市場的專業輔導資源，提供從制度諮詢、掛牌規劃到永續治理的一站式服務，深受企業肯定，成為資本市場升級的重要推手。

富邦證券長期以來自許為「企業與資本市場之間最堅實的橋梁」，結合專業團隊與完整資源體系，協助更多優質企業善用資本市場的力量，拓展事業版圖、實現永續發展。未來，富邦證券將持續與證券交易所、櫃買中心攜手合作，推動更多優質企業進軍資本市場，活絡台灣投資環境，為企業成長、投資人獲利與市場發展共創三贏的局面。

本次座談會邀集近20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含數位雲端、資訊服務、生技醫療、半導體等，會後與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈回響。