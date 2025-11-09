永彰攻散熱 看見成果

寶佳集團轉投資的永彰（4523）近年加速轉型，在熱管理領域已取得明確成果，手機散熱產品獲國際大廠認證並悄悄量產，近期將正式公布散熱事業發展規劃，成為寶佳跨入科技業的重要布局。

永彰科技的發展源自永大機電工業。1987年永大與日本 Calsonic Kansei（後更名為 Marelli）共同成立永彰機電，主攻車用空調、熱交換器與汽車電子，目前寶佳集團持有永彰超過四成、為第一大股東。

永彰去年啟動四大轉型計畫，旗下桃園觀音土地賣給國泰人壽，近期完成產權過戶登記，預計相關處分利益約20億元，預計最快將認列在近期將公告的第3季財報。

在本業方面，CVC液冷式均熱板引進認證品牌完整產品，結合永彰既有水冷板與均熱片技術，打造模組化整合方案，鎖定台灣伺服器大廠（ODM）進行客製化技術合作與開案推進與策略夥伴合作，提高導入成功率，目前按既定計畫挺進，據悉，近期也將發布最新成果。

至於手機散熱解決方案，近幾月來成為AI之外的另個話題，值得注意的是，蘋果近幾個月發表的iPhone 17系列，首度拋棄過去18年來一貫採用的石墨片單一散熱設計，首度大膽導入「均熱板（VC, Vapor Chamber）」這一散熱效率更強的技術，被譽為手機「冷革命」的技術轉向。因此，永彰在手機領域的散熱技術，更受到業界的矚目。

另外，永彰同時切入伺服器散熱模組與液冷材料。永彰具備材料、結構件加工與熱模擬整合能力，可提供客戶從設計到量產的完整服務。