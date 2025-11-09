快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

永彰攻散熱 看見成果

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

寶佳集團轉投資的永彰（4523）近年加速轉型，在熱管理領域已取得明確成果，手機散熱產品獲國際大廠認證並悄悄量產，近期將正式公布散熱事業發展規劃，成為寶佳跨入科技業的重要布局。

永彰科技的發展源自永大機電工業。1987年永大與日本 Calsonic Kansei（後更名為 Marelli）共同成立永彰機電，主攻車用空調、熱交換器與汽車電子，目前寶佳集團持有永彰超過四成、為第一大股東。

永彰去年啟動四大轉型計畫，旗下桃園觀音土地賣給國泰人壽，近期完成產權過戶登記，預計相關處分利益約20億元，預計最快將認列在近期將公告的第3季財報。

在本業方面，CVC液冷式均熱板引進認證品牌完整產品，結合永彰既有水冷板與均熱片技術，打造模組化整合方案，鎖定台灣伺服器大廠（ODM）進行客製化技術合作與開案推進與策略夥伴合作，提高導入成功率，目前按既定計畫挺進，據悉，近期也將發布最新成果。

至於手機散熱解決方案，近幾月來成為AI之外的另個話題，值得注意的是，蘋果近幾個月發表的iPhone 17系列，首度拋棄過去18年來一貫採用的石墨片單一散熱設計，首度大膽導入「均熱板（VC, Vapor Chamber）」這一散熱效率更強的技術，被譽為手機「冷革命」的技術轉向。因此，永彰在手機領域的散熱技術，更受到業界的矚目。

另外，永彰同時切入伺服器散熱模組與液冷材料。永彰具備材料、結構件加工與熱模擬整合能力，可提供客戶從設計到量產的完整服務。

手機 設計 伺服器

延伸閱讀

吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

奇鋐9月 EPS 5.01元

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

散熱廠進化 黑手變寵兒

相關新聞

弘塑10月營收創新高

半導體設備商弘塑（3131）昨（9）日公布10月營收達5.77億元，創單月新高，月增25%，年增52.6%；前十月營收4...

永彰攻散熱 看見成果

寶佳集團轉投資的永彰（4523）近年加速轉型，在熱管理領域已取得明確成果，手機散熱產品獲國際大廠認證並悄悄量產，近期將正...

招商優質企業 回響大

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中...

先進光上月營收增7.5%

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公告10月營收3.83億元，攀上近三個月來高點，月增7.5%，年增3.4%，反映接...

經濟活力推手 協助引資

資本市場服務團於11月6日與台新證券在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企...

鉅明越南新廠試營運

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，將於11月開始試營運，該公司將由原有球桿頭製造與組桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。