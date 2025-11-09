環球晶第3季EPS 4.12元 法人評估：美國廠明年營收逐季成長

環球晶（6488）因新廠開始認列折舊，第3季毛利率為18.37%，較上季減少7.39個百分點，每股獲利（EPS）4.12元；分析師預估，其美國據點2026年營收可望逐季成長。

分析師指出，第3季營益率為8.49%，淨利率為13.59%，稅後EPS 4.12元，其中，淨利潤高於營業利潤，主要來自所持Siltronic股份的估值收益上升。預期第4季毛利率將優於第3季，主因能源成本將降低，良率預計逐月改善，新產線營收表現將略有提升。

截至第3季末，客戶的預付貨款金額為新台幣263億元，季減3%，較第2季新台幣273億元下滑。

環球晶遍及9個國家、18座生產基地，能靈活應對複雜的總體經濟與政策環境。公司未來的擴產將集中於12吋晶圓產能，以支持AI、HPC及其他應用領域的長期需求，預計在擴產完成後，12吋晶圓的營收貢獻將提升至總營收的三分之二。8吋和6吋等晶圓產能不會增加或略微下降。部分8吋產線將升級至12吋，老舊或需求較低的產線將被優化或淘汰。

法人機構表示，基於半導體市場未來幾年的持續成長預測，同時，環球晶預期從2027年開始，產能可能會再次變得緊張，迎來下一波超級周期增長下，預估今、明年EPS分別為14.4元、18.2元。