快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

環球晶第3季EPS 4.12元 法人評估：美國廠明年營收逐季成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

環球晶（6488）因新廠開始認列折舊，第3季毛利率為18.37%，較上季減少7.39個百分點，每股獲利（EPS）4.12元；分析師預估，其美國據點2026年營收可望逐季成長。

分析師指出，第3季營益率為8.49%，淨利率為13.59%，稅後EPS 4.12元，其中，淨利潤高於營業利潤，主要來自所持Siltronic股份的估值收益上升。預期第4季毛利率將優於第3季，主因能源成本將降低，良率預計逐月改善，新產線營收表現將略有提升。

截至第3季末，客戶的預付貨款金額為新台幣263億元，季減3%，較第2季新台幣273億元下滑。

環球晶遍及9個國家、18座生產基地，能靈活應對複雜的總體經濟與政策環境。公司未來的擴產將集中於12吋晶圓產能，以支持AI、HPC及其他應用領域的長期需求，預計在擴產完成後，12吋晶圓的營收貢獻將提升至總營收的三分之二。8吋和6吋等晶圓產能不會增加或略微下降。部分8吋產線將升級至12吋，老舊或需求較低的產線將被優化或淘汰。

法人機構表示，基於半導體市場未來幾年的持續成長預測，同時，環球晶預期從2027年開始，產能可能會再次變得緊張，迎來下一波超級周期增長下，預估今、明年EPS分別為14.4元、18.2元。

營收 環球晶

延伸閱讀

敘利亞總統首訪華府 夏拉歷史之旅將會川普

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

華擎第3季 EPS 4.36元 華星光1.54元

相關新聞

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，自2017年推出綠色債券來，持續透過市場制度接軌國際、商品範疇不斷擴大並與國...

永續風潮2／ESG 報告書編製家數 走揚

為了強化上櫃公司ESG資訊揭露，櫃買中心修正永續報告書作業辦法，並強力推廣永續報告書之編製，不管是編製家數或是占全體上櫃...

永續風潮3／相關 ETF 夯 吸引資金進駐

呼應主管機關推動國內金融市場永續發展，櫃買中心也積極鼓勵業者發行永續主題的指數化商品，櫃買市場目前已有八檔ESG ETF...

興櫃一周回顧／水星生醫漲34%居冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（693...

順達上修2025年營收預測

電池模組廠順達（3211）昨（7）日舉行法說會，展望後市，順達釋出佳音，原先預估2025年營收下降10-15%，如今上修...

元太第3季單季淨利季增42%

電子紙龍頭元太（8069）昨（7）日公布第3季財報，電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，單季歸屬於母公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。