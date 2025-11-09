快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

永續風潮3／相關 ETF 夯 吸引資金進駐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

呼應主管機關推動國內金融市場永續發展，櫃買中心也積極鼓勵業者發行永續主題的指數化商品，櫃買市場目前已有八檔ESG ETF掛牌，規模逾2,800億元、受益人逾42萬人，其中中國信託投信推出三檔ESG ETF最多。投信法人指出，永續投資已經是國際化趨勢，也吸引資金進駐，相關ESG ETF可伺機布局。

觀察這些ESG ETF，群益ESG投等債20+ETF（00937B）規模已有2,461億元，受益人有30.6萬人，其次中信優息投資級債ETF規模有302億元，受益人有4.3萬人，可見ESG永續指數化商品不僅是市場投資趨勢，也頗受市場投資人青睞。

財富管理專家表示，在投資大眾對於債券ETF認同度提升之下，規模、受益人數節節攀升。其中，00937B在規模與受益人數都有顯著增長仍要歸功於其產品特色。00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，且單一產業投資比例上限為10%，以降低產業集中風險，兼顧波動管理。對投資人來說，是能同時兼顧資產品質、收益來源以及波動管理的投資標的，於後續迎來利率拐點時，亦有資本利得空間可期。

中信優息投資級債ETF經理人張勝原表示，該ETF規模快速成長原因有二，首先，去年適逢全球升息循環進入尾聲，債券殖利率位於相對高點，投資人看到投資級公司債殖利率升至6%，屬於難得的高殖利率機會，因而將資金轉向債券ETF以尋求更穩健的固定收益。另外，市場對於未來聯準會降息預期濃厚，特別是長天期債券，因對利率變動敏感，在升息尾聲時更有望提供資本利得機會，因此00948B掛牌上市後，隨即吸引許多追求資本利得的投資人進場。

ETF 規模 永續

