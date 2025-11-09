聽新聞
永續風潮2／ESG 報告書編製家數 走揚
為了強化上櫃公司ESG資訊揭露，櫃買中心修正永續報告書作業辦法，並強力推廣永續報告書之編製，不管是編製家數或是占全體上櫃公司家數比率均逐年提升。截至2024年底已完成編製2023年度永續報告書之上櫃公司家數達347家，其中屬自願編製者為251家，強制編製者為96家。
永續報告書取得第三方確信意見有助於提升永續資訊揭露品質及正確性，而上櫃公司2023年度資訊取得確信家數已達167家，確信比例達48%。
為響應政府淨零排放政策並及早訂定減碳目標，溫室氣體盤查為企業首要工作，上櫃公司完成2023年度溫室氣體盤查及密集度資訊揭露者分別為532家及420家。
鋼鐵工業、水泥工業及實收資本額達100億元以上之上櫃公司，2023年已完成個體公司之溫室氣體盤查及揭露其數據，2024年並將揭露確信資訊。櫃買中心持續向上櫃公司宣導相關揭露規範，強化永續發展資訊揭露，並強力推廣報告書之編製，截至2024年底已完成編製2023年度永續報告書之上櫃公司家數達347家，其中屬自願編製者為251家，強制編製者為96家，申報比例成長至41%。
櫃買中心為配合金管會發布上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），精進永續資訊揭露及引領企業淨零，爰修正「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」相關條文，其中增訂實收資本額20億元以下的上櫃公司，自2025年起應編製2024年度永續報告書，屆時所有上櫃公司將全數編製及申報永續報告書。
