永續風潮2／ESG 報告書編製家數 走揚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為了強化上櫃公司ESG資訊揭露，櫃買中心修正永續報告書作業辦法，並強力推廣永續報告書之編製，不管是編製家數或是占全體上櫃公司家數比率均逐年提升。截至2024年底已完成編製2023年度永續報告書之上櫃公司家數達347家，其中屬自願編製者為251家，強制編製者為96家。

永續報告書取得第三方確信意見有助於提升永續資訊揭露品質及正確性，而上櫃公司2023年度資訊取得確信家數已達167家，確信比例達48%。

為響應政府淨零排放政策並及早訂定減碳目標，溫室氣體盤查為企業首要工作，上櫃公司完成2023年度溫室氣體盤查及密集度資訊揭露者分別為532家及420家。

鋼鐵工業、水泥工業及實收資本額達100億元以上之上櫃公司，2023年已完成個體公司之溫室氣體盤查及揭露其數據，2024年並將揭露確信資訊。櫃買中心持續向上櫃公司宣導相關揭露規範，強化永續發展資訊揭露，並強力推廣報告書之編製，截至2024年底已完成編製2023年度永續報告書之上櫃公司家數達347家，其中屬自願編製者為251家，強制編製者為96家，申報比例成長至41%。

櫃買中心為配合金管會發布上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），精進永續資訊揭露及引領企業淨零，爰修正「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」相關條文，其中增訂實收資本額20億元以下的上櫃公司，自2025年起應編製2024年度永續報告書，屆時所有上櫃公司將全數編製及申報永續報告書。

新竹工業會五大產業聯盟發表成果 跨界創新引領產業發展

天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

上市櫃公司買庫藏股改電子化申報 明年5月上路

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，自2017年推出綠色債券來，持續透過市場制度接軌國際、商品範疇不斷擴大並與國...

永續風潮2／ESG 報告書編製家數 走揚

為了強化上櫃公司ESG資訊揭露，櫃買中心修正永續報告書作業辦法，並強力推廣永續報告書之編製，不管是編製家數或是占全體上櫃...

永續風潮3／相關 ETF 夯 吸引資金進駐

呼應主管機關推動國內金融市場永續發展，櫃買中心也積極鼓勵業者發行永續主題的指數化商品，櫃買市場目前已有八檔ESG ETF...

興櫃一周回顧／水星生醫漲34%居冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（693...

順達上修2025年營收預測

電池模組廠順達（3211）昨（7）日舉行法說會，展望後市，順達釋出佳音，原先預估2025年營收下降10-15%，如今上修...

元太第3季單季淨利季增42%

電子紙龍頭元太（8069）昨（7）日公布第3季財報，電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，單季歸屬於母公司...

