永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，自2017年推出綠色債券來，持續透過市場制度接軌國際、商品範疇不斷擴大並與國際同步，吸引國內外發行人熱烈參與，2024年永續發展債券發行量再創新高，達1,492億元（53檔），連續四年發行量突破千億元，創下新的里程碑，流通在外餘額達6,005億元（204檔）。

繼整合綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券為永續發展債券專板，2022年度推出可持續發展連結債券（SLB）櫃檯買賣制度後，也積極推動永續發展政府債券，並成功推動台北市及高雄市政府發行永續發展政府債券。在櫃買中心多年努力推動下，2024年初首度迎來台北市及高雄市政府發行永續發展政府債券；桃園市政府亦於2024年12月31日取得可持續發展債券資格認可，並於2025年3月18日發行我國首檔可持續發展政府債券，成為我國第一個以社會住宅列為投資計畫項目的政府機構發行人，展現地方政府在永續發展上的具體作為，並帶動民間企業邁向永續發展。

2024年度永續發展債券市場的發行量突破1,400億元，連續四年發行量突破千億元，再創新的里程碑。統計2024年度共計發行53檔永續發展債券，發行金額為1,492億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，仍較2023年度（47檔，1,472億元）成長20億元。2024年底流通在外共計204檔，流通在外總金額為6,005億元，相較2023年底（4,831億元）成長24%。

桃園市政府本次發行12億元之2025年度第一期建設公債，發行期間為2年期，票面利率1.6%，由安侯建業聯合會計師事務所為其可持續發展債券計劃書出具評估報告，並取具櫃買中心資格認可，所募資金分別用於興建捷運綠線與社會住宅，為第一個將社會住宅列為投資計畫項目之地方政府，透過建構低碳運輸設施，以及運用社會住宅解決青年與經濟弱勢族群之居住問題，落實桃園市政府「友善共好．永續樂活」的願景與目標。本次發行是桃園市政府首度透過債券市場籌集建設所需資金，債券具有以固定利率鎖定長期融資成本之優勢，帶來節省利息的效益，減輕其財政負擔並提升資金運用靈活度。

未來，櫃買中心將透過兩大方向持續擴大永續發展債券市場，並協助發行人永續轉型。一是導引資金投入公共建設，2024年度永續發展債券市場，首度迎來高雄市與台北市政府成功發行首檔綠色政府債券及社會責任政府債券，桃園市政府也發行我國首檔可持續發展政府債券，櫃買中心將持續協助中央政府及其他地方政府，並規劃建置住都中心發行永續發展債券櫃檯買賣制度，協助住都中心發行永續發展債券，落實國家居住正義，同時引導資金投入社宅等公共建設。

二是推動中小企業發行永續CB。櫃買中心持續推動以轉（交）換債券發行永續發展債券業務，積極拜訪潛在發行公司及承銷商，協助發行人疏理合格的投資項目。考量相較發行一般債券，永續發展債券之發行人須負擔外部機構評估費用等成本，櫃買中心推出永續發展債券評估費用補貼措施，期盼以實際行動鼓勵中小企業參與發行，給予發行人最實際的支持。