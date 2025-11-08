興櫃一周回顧／水星生醫漲34%居冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（6932），本周在以超過三成的漲幅再度蟬聯興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成的檔數增加至16檔，其中，前十強介於13.04%至34.9%間，以產業分布來觀察，生技醫療業一共有三檔入列、電子股也有三檔、其餘四檔四散在食品工業、運動休閒、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅依序為生技醫療股水星生醫*周漲34.9%、保健食品銷售商火星生技*漲25.9%等。