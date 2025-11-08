興櫃一周回顧／水星生醫漲34%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（6932），本周在以超過三成的漲幅再度蟬聯興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成的檔數增加至16檔，其中，前十強介於13.04%至34.9%間，以產業分布來觀察，生技醫療業一共有三檔入列、電子股也有三檔、其餘四檔四散在食品工業、運動休閒、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅依序為生技醫療股水星生醫*周漲34.9%、保健食品銷售商火星生技*漲25.9%等。

延伸閱讀

水星生醫攜手保瑞藥業 推進3D列印製藥技術平台

殺破狼週運勢／摩羯成矚目重要人物 水瓶職場表現優異

殺破狼週運勢／射手遇見喜歡的對象 2星座當心血光之災

可到高鐵、竹東...芎林鄉幸福巴士11月起再開放鄉外預約4站點

相關新聞

興櫃一周回顧／水星生醫漲34%居冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（693...

順達上修2025年營收預測

電池模組廠順達（3211）昨（7）日舉行法說會，展望後市，順達釋出佳音，原先預估2025年營收下降10-15%，如今上修...

元太第3季單季淨利季增42%

電子紙龍頭元太（8069）昨（7）日公布第3季財報，電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，單季歸屬於母公司...

威剛10月營收月減14.9%

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公布10月營收44.63億元，月減14.9%，年增30.9%，改寫同期新高。

元太財報／第3季EPS 3.67元 前三季8.17元、已超越去年全年

電子紙龍頭元太（8069）7日公告第3季財報，在電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，繳出亮麗成績單。單季...

2奈米商機 推升閎康Q3創營收獲利單季新高

半導體檢測大廠閎康今日公布10月營收4.82億元，年增17.48%，累計前十月營收45.56億元，較去年同期成長7.71...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。