順達上修2025年營收預測

電池模組廠順達（3211）昨（7）日舉行法說會，展望後市，順達釋出佳音，原先預估2025年營收下降10-15%，如今上修、衰退幅度將降至一成內。順達總經理張崇興指出，2026年伺服器電池備援電力模組（BBU）業務將持續增長，帶動非IT事業業績比重進一步攀升，有利毛利率、營益率，預估2026年整體營收將優於今年。

張崇興表示，預計本季營收將與第3季相當，下半年業績將優於上半年，增長動能主要來自BBU業務。

順達伺服器BBU業務持續增長，帶動產品組合持續優化，激勵今年第3季毛利率、營益率同步走高，本業大賺3.41億元，季增70.5%，年增94.8%，業外收益減少，稅後純益降至2.39億元，季減59.7%，年減75.2%，第3季每股純益1.57元。

張崇興指出，2026年主要成長動能仍來自伺服器BBU業務，非IT業務將持續成長，IT產品業績則會略降。雖然有市場價格競爭，及區域製造導致營運成本上升的負面因素，但非IT業務比重提升，帶動利潤上揚，預計2026年營收將有機會微幅成長。

隨著伺服器BBU業務持續成長，順達預估今年非IT業務營收比重將來到30-40%，IT業務約60-70%，2026年非IT業務比重將進一步上升至40-50%。

因應伺服器BBU龐大訂單需求，順達持續擴產，擴充泰國及台灣廠區產能，預計2026年資本支出5億元左右，BBU產品2026年產能將較2025年多一倍，滿足客戶需求。