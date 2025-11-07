博智營收／10月4.37億元、月增1.4%創新高 將與Meiko合作設PCB廠

中小PCB廠商博智（8155）7日公布10月營收達4.37億元，月成長1.4%，較去年同期成長42.8%，創新高，累計前十月營收為40.02億元，年增36.5%。

博智日前董事會後宣布，決定與Meiko Electronics Co.,Ltd.(東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko)，共同投資電路板(PCB)公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。

博智說明，近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

博智說明，公司現已與Meiko達成協議，將在電路板 (PCB) 業務方面進行合作。將共同投資成立公司Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd.(計劃)，並在Meiko越南和平工廠內興建⼀座PCB工廠。

博智大股東包含仁寶集團持股33.6%，研華集團持股6.2%，二者持股39.8%。博智主要配合美超微、戴爾、亞馬遜AWS等伺服器應用相關營收近七成，此外20%營收來自工業電腦。博智並統計去年AI伺服器在整體伺服器營收比重超過五成。