元太第3季單季淨利季增42%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

電子紙龍頭元太（8069）昨（7）日公布第3季財報，電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，單季歸屬於母公司業主淨利42.28億元，季增42.2%，年增1.1倍，每股純益3.67元，創2022年第3季以來單季新高。法人看好元太全年每股純益可望挑戰賺進一個股本。

元太前三季營運表現亮眼，營收291億元，年增29.4%，歸屬於母公司業主淨利93.96億元，年增75.7%，每股純益8.17元，超越去年全年7.75元的表現，創同期歷史新高。元太第3季營收104.15億元，季減2%，年增13.3%；營業利益36.37億元，季減13.4%，年增51.5%。受惠於產品組合優化，毛利率仍維持高檔，本季毛利率55.97%，季減4.32個百分點，年增7.50個百分點。

元太董事長李政昊先前透露，旗下產能維持滿載，全年營收仍將優於去年，第4季因ESL出貨進入淡季，單季營收預計為全年低點，但長期趨勢看好。

產能布局上，元太新竹第五條寬幅產線已於第3季量產，本季陸續貢獻營收；2026年將再加入第六條產線，預計2027年上半年量產，持續擴充大尺寸與彩色化產能，以滿足戶外廣告看板與電子標籤等市場需求。元太也積極建立自主的關鍵PI（聚醯亞胺）供應生態系，深化大尺寸柔性電子紙市場。成立元瀚材料專注生產高規格面板級PI漿料供自用，透過轉投資亞電深入布局，目標未來不排除進軍同屬高規格的半導體用PI材料市場，做大商機。

隨著電子書閱讀器彩色化，大客戶亞馬遜推出全新彩色機型，元太看好電子紙在物聯網（IoT）與綠色科技的應用前景，彩色電子紙產品線持續擴充下，2026年營運維持樂觀的成長態勢。

