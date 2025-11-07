快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聖暉財報／前三季EPS 20.35元、已逼近去年全年 將設立美國子公司

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

廠務工程大廠聖暉*（5536）7日公告第3季財報，受惠於全球半導體、電子零組件及雲端運算等關鍵產業資本支出強勁，帶動在建工程案量保持高檔，營運表現亮眼。聖暉單季歸屬於母公司業主淨利10.20億元，季減32.2%，年增62.49%，每股純益8.22元。

聖暉前三季營運表現突出，繳出創同期新高的佳績。前三季營收305.06億元，年增46.98%，已超越去年全年營收302.54億元；歸屬於母公司業主淨利25.25億元，年增34.84%，每股純益20.35元，已逼近去年全年的21.09元水準。

從獲利結構來看，聖暉第3季營收110.42億元，季減43.34%，年增44.89%；單季營業利益15.78億元，季減39.13%，年增67.89%；單季毛利率17.83%，季減1.43個百分點，年減4.92個百分點。

聖暉同日公告董事會決議斥資1,000萬美元（約新台幣3.10億元）新設立100%持股美國子公司，公司表示此為經營目的之轉投資，藉此深化集團在全球主要市場的擴張腳步。

展望未來，聖暉對營運持正向樂觀看法。隨著地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求仍維持強勁，相關專案發包與執行將成為集團未來營收的關鍵動能。公司看好AI應用帶來的高速運算與儲存需求，將進一步驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，持續把握產業結構轉型的契機。

聖暉 營收

