元太財報／第3季EPS 3.67元 前三季8.17元、已超越去年全年

電子紙龍頭元太（8069）7日公告第3季財報，在電子紙標籤（ESL）與彩色電子紙應用需求持續強勁下，繳出亮麗成績單。單季歸屬於母公司業主淨利42.28億元，季增42.25%，年增110.81%，每股純益3.67元，寫下近三年單季新高，僅次於2022年第3季的3.72元歷史紀錄。

元太前三季營運表現突出，營收291.00億元，年增29.40%；歸屬於母公司業主淨利93.96億元，年增75.77%，每股純益高達8.17元，不僅已超越去年全年7.75元的表現，更創下同期歷史新高紀錄。

元太第3季營收104.15億元，季減2%，年增13.3%；營業利益36.37億元，季減13.44%，年增51.55%。儘管營收微幅下滑，但受惠於產品組合持續優化，毛利率55.97%，季減4.32個百分點，年增7.50個百分點。

在展望方面，元太董事長李政昊先前透露，旗下產能維持滿載，預期全年營收仍將優於去年。元太看好電子紙在物聯網（IoT）與綠色科技的應用前景，並積極在產能布局，新竹第五條寬幅產線已於第3季量產，同時規劃2026年將再加入第六條產線，以滿足大尺寸與彩色化趨勢需求，預期2026年營運仍將維持樂觀的成長態勢。