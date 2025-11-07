振曜第3季每股賺2.1元 訂單能見度到明年首季

電子書閱讀器廠振曜科技今天公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利約新台幣1.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.1元；前3季歸屬母公司業主淨利約3.2億元，每股稅後盈餘3.72元。振曜表示，目前訂單能見度已達明年第1季。

振曜第3季合併營收23億元，季增12%，年成長26%，營收再創同期新高。振曜說明，受惠於產品組合持續優化，毛利率提升至23%，第3季營業利益3.1億元，較第2季成長38%，年成長69%，單季EPS為2.1元，展現ESG（環境保護、社會責任、公司治理）新世代成長動能。

振曜指出，彩色電子書換機潮，下半年正式進入出貨旺季，因應客戶訂單需求高峰，年出貨量可望大幅成長3成。彩色電子書閱讀器結合元太Kaleido3面板，節能、護眼、超輕量的優勢，不僅改變使用者數位閱讀習慣，其優化色彩飽和度及色彩平衡層次感，增添閱讀的豐富體驗，彩機出貨占比已突破70%。

振曜統計，10月營收達8.6億元，已連續4個月走揚，創今年營收新高，較去年同期成長38%。進入第4季傳統旺季，將挑戰連續3季單季新高。法人預期，今年可望再創年營收歷史新高紀錄。

隨著彩色電子紙應用於中大型尺寸，進入廣告看板元年，振曜與元太已共同開發採用Spectra 6彩色電子紙技術的廣告看板，應用於零售、交通、醫療與藝術展覽等場域，其具備陽光下不眩光、無視角，不用額外拉電、長時間顯示不耗電、同步內容更新等特性。

振曜多角化經營，子公司沛亨第3季每股賺2.31元，受AI伺服器光纖高速傳輸應用帶動，營收獲利持續成長。另一子公司台生材第3季營收創歷史新高，單季EPS為0.68元，新產品Guidewire（人工導絲腦中風血塊排除）獲美國食品藥物管理局（FDA）認證，目前積極擴產中，新產能預計於第4季陸續開出。