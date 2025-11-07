南俊國際財報／第3季EPS 1.99元 獲利1.3億元、創掛牌以來新高
伺服器滑軌廠南俊國際（6584）7日公布第3季稅後純益1.3億元，創掛牌以來新高，季增1,500%，年增195%，第3季每股稅後純益（EPS）為1.99元，第2季EPS為0.13元，去年同期EPS為0.66元。
南俊國際今年前三季稅後純益2.039億元，年增44.8%，今年前三季EPS為3.11元，去年同期EPS為2.15元。
南俊表示，第3季因產品組合優化，持續推動製程自動化，產品主要報價幣別美元回升，以及海外越南廠的成本優勢，使得第3季單季毛利率達36.53%，較第2季32.5%增加4.03百分點，推升獲利大幅增長。
南俊7日也公告斥資3.86億元，購買雲科三廠的土地與廠房。該公司表示，原以長期租賃方式，考量現有鄰近廠房之地理方便，避免租約到期或租金上調之風險，減少對主要股東之長期依賴，提升公司營運持續性，因此，擬向關係人合鎰投資有限公司購買雲科三廠土地及廠房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言