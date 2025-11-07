南俊國際財報／第3季EPS 1.99元 獲利1.3億元、創掛牌以來新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）7日公布第3季稅後純益1.3億元，創掛牌以來新高，季增1,500%，年增195%，第3季每股稅後純益（EPS）為1.99元，第2季EPS為0.13元，去年同期EPS為0.66元。

南俊國際今年前三季稅後純益2.039億元，年增44.8%，今年前三季EPS為3.11元，去年同期EPS為2.15元。

南俊表示，第3季因產品組合優化，持續推動製程自動化，產品主要報價幣別美元回升，以及海外越南廠的成本優勢，使得第3季單季毛利率達36.53%，較第2季32.5%增加4.03百分點，推升獲利大幅增長。

南俊7日也公告斥資3.86億元，購買雲科三廠的土地與廠房。該公司表示，原以長期租賃方式，考量現有鄰近廠房之地理方便，避免租約到期或租金上調之風險，減少對主要股東之長期依賴，提升公司營運持續性，因此，擬向關係人合鎰投資有限公司購買雲科三廠土地及廠房。

