群聯財報／第3季EPS 10.75元、獲利暴增逾2倍 10月營收年增90%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）7日公布第3季財報，合併營收達181.37億元，季增1.4%、年增30.1%；毛利率32.4%，較前季提升3.3個百分點、較去年同期提升3.2個百分點；營益率7.9%，較前季下滑5.2個百分點、較去年同期下滑0.8個百分點。受毛利改善與費用效率優化帶動，第3季稅後純益22.27億元，季增199%、年增222%，每股稅後純益10.75元，獲利動能明顯躍進。

累計前三季合併營收達498.65億元，年增7.6%；毛利率31%，年減2個百分點；營益率9.9%，年增0.3個百分點；稅後純益41.1億元，年減26.1%，每股稅後純益19.9元。

同日公告的10月營收亦顯示基本面延續強勢：單月合併營收70.65億元，月增8%、年增90%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年增高達280%；今年前10月累計營收569.31億元，年增14%，改寫歷年同期新高，為本季營運奠定高檔起跑點。

市場近況方面，群聯電子執行長潘健成表示：「目前NAND儲存市場供貨持續吃緊，在全球AI與高階運算需求帶動下，NAND原廠對於產能擴充依舊保守，加上DRAM/HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能，使交期延長的情況更為明顯。在此環境下，群聯持續強化中高階NAND方案市場布局，以產品差異化與技術創新避免低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定，盡可能滿足全球市場的需求。」

他並強調：「在需求動能方面，隨著CSP對企業級SSD導入力度持續提升，加上群聯成功打入多家國際伺服器系統供應鏈，有助企業級儲存業務持續擴大營收占比。行動裝置市場方面，群聯eMMC與UFS產品線市占穩定擴張，而車用UFS方案亦已開始逐步放量出貨，預計將對營收帶來正面貢獻。此外，PC OEM與Mobile客戶對NAND控制晶片需求強勁，帶動公司相關控制晶片IC維持供給緊俏。展望未來，群聯將持續深化技術實力與在地化服務優勢，把握高成長需求，穩健推動公司長期營運表現。」

整體而言，第3季財報展現獲利與毛利率同步修復，搭配10月營收強彈與PCIe控制晶片出貨爆發，本季營運續看俏；在AI/HPC帶動的結構性需求、CSP企業級SSD滲透提升及行動與車用儲存放量的多引擎下，群聯可望維持高動能向上。

控制晶片 營收 群聯

