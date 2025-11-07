快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

威剛10月營收創同期新高 鈺創登42個月高

中央社／ 新竹7日電

記憶體模組廠威剛10月銷售採取惜售策略，營收滑落至新台幣44.63億元，月減14.9%，不過仍為歷年同期新高。記憶體廠鈺創10月營收攀高至4.68億元，創下42個月來新高。

威剛自結10月營收44.63億元，月減14.9%，不過較去年同期增加30.87%。累計前10月營收416.35億元，已超越去年全年營收400.37億元。

威剛董事長陳立白表示，雲端服務供應商（CSP）紛紛調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，連帶對記憶體需求激增，因應AI算力增長需求。記憶體供應商庫存水位低，明年也無新產能加入供應，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NANDFlash）明年可能缺貨一整年。

陳立白說，為因應主要客戶需求，威剛工廠加班趕工，此外，公司將加速採購、拉高庫存水位，並維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益，預期第4季和明年獲利可望創下佳績。

鈺創自結10月營收4.68億元，月增16.7%，年增112.6%。累計前10月營收29.1億元，較去年同期減少3.46%。鈺創表示，市場需求增加是10月營收攀高的主因。

營收 記憶體模組

延伸閱讀

台塑四寶10月營收1,008億元 同步呈現年、月雙減

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

全民權證／威剛 瞄準逾150天

相關新聞

2奈米商機 推升閎康Q3創營收獲利單季新高

半導體檢測大廠閎康今日公布10月營收4.82億元，年增17.48%，累計前十月營收45.56億元，較去年同期成長7.71...

閎康財報／前三季 EPS 4.26元、第3季2.11元 日本業務強勁

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布10月營收為新台幣4.82億元，較去年同期成長17.48%，累計前10月營收45....

威剛10月營收再創同期新高 看好Q4售價大幅推高

搭上今年第4季DRAM與NAND Flash報價狂飆巨浪，記憶體模組大廠威剛10月銷貨雖採惜售策略，但單月合併營收仍以4...

揚秦財報／麥味登母公司前三季 EPS 4.67元 與第3季同創獲利新高

揚秦（2755）於7日公布第3季財報，第3季合併營收為7.85億元，年增17.48%，季增4.65%，稅後純益0.66億...

雙鴻第3季 EPS 10.66元

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（6）日公告財報，受惠AI水冷散熱需求爆發，今年第3季每股純益10.66元，創歷史新高；累計...

漢來美食第3季每股純益1.55元 大亞0.44元

漢來美食（1268）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益0.65億元，約與去年持平，每股純益（EPS）為1.55元；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。