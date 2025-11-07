威剛10月營收創同期新高 鈺創登42個月高
記憶體模組廠威剛10月銷售採取惜售策略，營收滑落至新台幣44.63億元，月減14.9%，不過仍為歷年同期新高。記憶體廠鈺創10月營收攀高至4.68億元，創下42個月來新高。
威剛自結10月營收44.63億元，月減14.9%，不過較去年同期增加30.87%。累計前10月營收416.35億元，已超越去年全年營收400.37億元。
威剛董事長陳立白表示，雲端服務供應商（CSP）紛紛調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，連帶對記憶體需求激增，因應AI算力增長需求。記憶體供應商庫存水位低，明年也無新產能加入供應，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NANDFlash）明年可能缺貨一整年。
陳立白說，為因應主要客戶需求，威剛工廠加班趕工，此外，公司將加速採購、拉高庫存水位，並維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益，預期第4季和明年獲利可望創下佳績。
鈺創自結10月營收4.68億元，月增16.7%，年增112.6%。累計前10月營收29.1億元，較去年同期減少3.46%。鈺創表示，市場需求增加是10月營收攀高的主因。
