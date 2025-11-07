群聯財報／前三季EPS 19.9元、賺近二個股本 看NAND控制晶片需求強

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

群聯（8299）7日召開法說會公布財報，前三季賺近二股本，每股稅後純益（EPS）達19.9元，群聯電子執行長潘健成表示，看待NAND控制晶片需求強，帶動公司相關控制晶片IC維持供給緊俏。展望未來，群聯將持續深化技術實力與在地化服務優勢，把握高成長需求，穩健推動公司長期營運表現。

群聯公布財報，第3季合併營業收入淨額為新台幣181.37億元，較前季增加1.4%，較去年同期增加30.1%。該季合併毛利率為32.4%，較前季增加3.3個百分點，較去年同期增加3.2個百分點。該季合併營業利益為新台幣14.24億元，較前季減少39.3%，較去年同期增加16.6%。該季合併本期淨利為新台幣22.27億元，每股稅後純益為新台幣10.75元。

群聯6日也公布10月份合併營收為新台幣70.65億元，月成長率達8%(MoM)，年成長率達90%(YoY)，其中10月份PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率達280%；年度累計至10月總營收為新台幣569.31億元，年增率達14%(YoY)，為歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示，目前NAND儲存市場供貨持續吃緊，在全球AI與高階運算需求帶動下，NAND原廠對於產能擴充依舊保守，加上DRAM/HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能，使交期延長的情況更為明顯。在此環境下，群聯持續強化中高階NAND方案市場布局，以產品差異化與技術創新避免低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定，盡可能滿足全球市場的需求。

