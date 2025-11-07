天品財報／第3季EPS 0.8元 AI伺服器清洗需求強

天品（6199）7日公告財報及營收，第3季稅後純益4,927.5萬元，年增29.62％，每股純益（EPS）0.8元；累計今年前三季稅後純益2,795.7萬元，年減33.88％，每股純益0.45元。10月營收3,785.7萬元，年增321.9％；累計今年前十月營收1.75億元，年增125.69％，創同期新高。

天品表示，第3季營運主要受惠於AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，帶動旗下子公司「奈科潔淨科技」清洗事業營收占比提升至62.35％，成為公司另一作營運成長關鍵引擎，加上生命服務事業持續貢獻穩定現金流，兩大事業體形成穩健加成長的雙軸架構。另，第3季也認列業外投資評價利益3,008萬元，帶動整體獲利表現顯著回升。

至於10月營收，天品指出，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，其中AI清洗業務的營收明顯較9月成長約28％、續創高峰，顯示AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。

天品表示，AI運算密度與功耗急遽提升，使熱能管理成為資料中心的核心挑戰。AI伺服器普遍採用的水冷散熱系統，在長期高負載運行下容易產生微粒與沉積物，影響冷卻效率與系統穩定性。奈科潔淨科技所採用的獨家R01清洗配方、Class 100無塵室製程與高精密檢測技術，能有效去除導熱液體中的金屬離子與氧化物沉積，良率穩定維持95%以上，已成為確保AI伺服器效能與壽命的關鍵一環。隨著主要客戶持續追加訂單，公司清洗產線與人力配置正同步擴編，以因應AI伺服器水冷散熱需求的快速成長。

天品表示，目前AI伺服器市場進入高速成長期，超大規模業者（Hyperscalers）與雲端服務供應商持續加大建置AI資料中心的資本支出，水冷散熱技術滲透率快速上升，帶動高潔淨清洗市場結構性成長。由於AI伺服器單機造價高昂，任何微小污染皆可能造成熱崩或效能下降，因此品牌大廠對清洗製程的品質、技術規格、交期等要求不斷提升，天品憑藉奈科潔淨科技的技術門檻與嚴格製程控管，持續取得國際大廠信任，強化公司在AI伺服器供應鏈中的戰略地位。

展望未來，天品表示，維持審慎樂觀看法，預期第4季AI清洗業務將持續放量，隨著主要客戶需求強勁、訂單能見度延伸至2026年第1季，加上本業體質轉強與業外投資收益穩定，整體營運表現可望維持成長格局。

天品表示，AI伺服器清洗已從幕後支援角色轉為AI產業鏈中不可或缺的核心環節，公司將持續擴大AI伺服器清洗市場業務範圍，結合生命服務事業穩健的現金流，打造「穩健經營、創新成長」的雙軌營運模式。

天品董事長李振寬表示，AI時代的熱能管理與潔淨解決方案正快速成為產業關鍵，將以技術創新與品質為核心，穩健推進清洗產能布局，深化與全球客戶的合作關係，為集團整體營運創造長期且持續的價值成長。