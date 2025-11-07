原相法說會／考慮到匯率走勢 估本季新台幣營收表現可能略增

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計業者原相（3227）於7日召開法說會，該公司預期，本季營運將維持穩定，以美元計營收可能持平，而新台幣計營收表現則可能略增。

原相指出，第4季滑鼠相關業績大致與上季持平或略增，至於遊戲機應用方面，目前觀察到可能反映出正常的季節性下滑情況。整體來看，本季美元計營收可能持平，但考慮到匯率走勢，新台幣計營收可能略增。

至於本季毛利率表現，原相評估，考量CIS影像感測的業績比重可能增加、委託設計（NRE）比重多一些，而匯率走勢比上季好，整體毛利率可能比上季略減。

同時，原相提到，影像感測業務的增加，主要是來自於無人機應用需求，包括500萬畫素以下的消費型產品，或電競、教育類無人機應用需求，估計整體CIS影像感測產品在本季的業績比重可能會超過一成。

原相先前已公布過第3季財報，受到新台幣升值及產品組合變動等影響，毛利率由前一季的62.4％減至59.3％，稅後淨利4.38億元，季增22.6％、年減6.4％，每股純益3.01元。

原相累計前10月合併營收75.68億元，年增11.1％，前三季稅後淨利13.32億元，年增7％，每股純益9.26元。

