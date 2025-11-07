中美晶財報／第3季獲利季增45.7%、EPS 1.7元 毛利承壓但獲利回溫

太陽能廠中美晶（5483）7日通過2025年第3季財報，單季合併營收190.8億元，季減5.7%、年減5.2%；毛利率20.2%，月減5.1個百分點、年減8.6個百分點；營益率8.8%，月減5.2個百分點、年減8.6個百分點；稅後純益10.5億元，季增45.7%、年減20.7%；每股稅後純益1.7元。

累計前三季合併營收586.9億元、年減1.7%；毛利率23.9%，年減6.8個百分點；營益率12.7%，年減7.7個百分點；稅後純益25.01億元，年增24.2%；EPS 4.07元，整體營運表現穩健。

匯率波動影響台幣帳面金額，但原幣營運動能不弱。以美元計，中美矽晶第3季合併營收6.4億美元、季減2%、年增3.1%；前三季18.8億美元、年增1.1%。折算台幣因上半年新台幣升值、8月後轉貶，致台幣計價呈小幅年減，反映匯率對營收的會計影響。

在政策面與市場結構上，美國IRA與產地溯源規範趨嚴，對經第三地轉出口之太陽能產品恢復反傾銷與反補貼稅，推升供應鏈透明度與保固服務的重要性。具VPC認證的台灣模組廠受惠需求回流；公司指出，自家太陽能電池產品已完成海外客戶驗證、出貨正穩步放量。

綠電布局持續擴張。集團再生能源一站式平台「續升綠能」再傳進展，旗下續興與國際封測大廠「艾克爾」簽下10年購售電合約，總量7.8億度，將自2026年起轉供太陽光電。至9月底，續升綠能累計簽訂綠電合約逾180億度；續興並與艾涅爾整合超過1,500座電廠、太陽能總裝置容量近680MW，每年可穩定供應近7億度綠電，今年亦協助客戶取得逾12萬張電證分離憑證，加速企業RE100進程。

關聯企業同步貢獻：台特化（4772）自8月納入弘潔科技65.22%股權後，第3季營收6.4億元、年增近200%，前三季營收11.2億元、年增81.3%，EPS 2.69元；宏捷科（8086）第3季營收11.2億元、前三季28.6億元，EPS 2.03元，至10月底已連9個月營收成長；朋程（8255）第3季營收19.9億元、前三季62.7億元、年增10.7%，EPS 4.64元。

展望後市，公司表示將以再生能源以及半導體雙引擎為主軸，發揮集團綜效，加速全球布局與技術升級；在綠電長約與海外太陽能出貨放量、半導體材料需求穩健的帶動下，持續為中長期成長與價值提升奠定基礎。