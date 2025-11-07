順達法說會／上修今年營收預測 伺服器BBU持續擴產

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）7日舉行法說會，展望後市，順達釋出佳音，原先公司預估2025年營收下降10-15%，如今上修業績衰退幅度將降至一成內，順達總經理張崇興指出，預計今年第4季營收將與第3季相當，而2026年伺服器電池備援電力模組（BBU）業務將持續增長，為此，順達持續擴產，規劃BBU產品2026年產能將較今年年多一倍。

張崇興表示，預計今年第4季營收將與第3季相當，下半年業績將優於上半年，增長動能主要來自BBU業務。此外，先前順達預估今年整體營收將下降10-15%，但如今上修展望，預計2025年營收衰退幅度將降至10%以內。

從2025全年來看，由於消費性IT業務受到市場價格競爭影響，順達預估相關產品銷量及營收將較去年下滑。在非IT業務方面，預計產品營收及比重將持續穩健成長。

順達在伺服器BBU業務持續增長下，帶動公司產品組合持續優化，激勵今年第3季毛利率、營益率同步走高，本業大賺3.41億元，季增70.5%，年增94.86%，惟業外收益減少，導致稅後純益降至2.39億元，季減59.76%，年減75.28%，每股純益1.57元。

展望2026年，張崇興指出，主要成長動能仍是來自伺服器BBU業務，預計非IT業務將持續成長，至於IT產品業績則會略降。雖然有市場價格競爭，及區域製造導致營運成本上升的負面因素，但在非IT業務比重提升下，將帶動順達利潤水準上揚。整體來看，順達預計2026年營收將有機會微幅成長。

順達非IT業務應用包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具（E-Mobility），非IT業務主要貢獻來自BBU。

隨著伺服器BBU業務持續成長，順達預估，今年非IT業務營收比重將來到30-40%，IT業務則約60-70%，在BBU成長下，2026年非IT業務比重將進一步上升至40-50%。

此外，因應伺服器BBU龐大訂單需求，順達持續擴產，主要擴充泰國及台灣廠區產能，預計2026年資本支出將達到5億元左右，BBU產品2026年產能將較2025年多一倍，藉此滿足客戶需求。

