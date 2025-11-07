威剛營收／10月44.62億元續創同期新高 市場缺口恐將延續至明年全年

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）受惠本季DRAM與NAND Flash報價走強，10月合併營收達44.62億元，月減14.9%、年增30.87%，雖較上月小幅下滑，仍創歷年同月新高，且是今年第六次刷新單月同期紀錄。累計前10月營收416.35億元，年增23.71%，已超越去年全年400.37億元，全年營運劍指歷史新猷。

董事長陳立白指出，AWS、Azure與Google等雲端三巨頭擴大資本支出、搶先包下未來三年記憶體產能，帶動AI算力相關需求急增；原廠庫存回到低水位、短期亦無新增產能，市場甚至傳出2026年產能已被預訂，帶動DRAM、NAND Flash與HDD價格同步走揚。他並直言：「現在買多少都不夠賣，工廠已經再度滿載加班，努力支援主要客戶的供貨缺口，明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。」

在策略上，威剛將加速採購、提升庫存水位，同時維持審慎出貨節奏，力求每筆訂單獲取最佳效益，力拚第四季與明年獲利再寫佳績。產品結構方面，10月DRAM占營收54.61%、SSD占33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品占12.19%；前10月則以DRAM占59.08%居首，SSD占27.89%，其餘產品占13.03%。

公司先前已公告將於12日（下周二）公布第3季財報，市場聚焦第3季在價格上行與滿載稼動下，毛利率、營益率是否延續回升曲線，並為本季與明年展望定調。

DRAM 營收

