漢測營收／10月3.12億元、前10月已超越去年全年 高階測試熱潮點火

半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）7日公布10月營收達3.12億元，月增52.1%，較去年同期大增149.7%；累計前10個月營收19.21億元，年增48.43%，動能強勁。公司表示，客戶擴充測試產能與設備汰舊換新帶動測試機台出貨放大，探針卡業務亦穩定挹注。

AI與HPC需求持續升溫，先進製程、高速運算晶片測試量能同步放大，帶動產業啟動新一輪擴產與更新計畫，測試設備需求水漲船高，推升漢測整體營收表現。

法人看法指出，隨著AI晶片迭代加快，測試介面在價值鏈中的關鍵性持續走升，市場至2026年仍有望維持高速成長。漢測憑藉完整產品線、技術整合與即時在地服務，把握升級趨勢；10月營收較去年同期倍增，且今年以來合併營收已超越去年全年，凸顯營運基本面穩健延續。