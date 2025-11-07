威剛10月營收再創同期新高 看好Q4售價大幅推高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
威剛科技董事長陳立白。圖/本報資料照片
搭上今年第4季DRAM與NAND Flash報價狂飆巨浪，記憶體模組大廠威剛10月銷貨雖採惜售策略，但單月合併營收仍以44.63億元改寫歷史同期新高，也是今年第六次刷新單月歷史同期紀錄。累計今年前十月合併營收416.35億元，已超越去年全年的400.37億元。

威剛董事長陳立白表示，AWS、Azure及Google等雲端服務供應商（CSP）三巨頭紛紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，打算搶先包下未來3年記憶體廠產能，因應急增的AI算力需求。但目前記憶體原廠庫存已降至相當低水位，明年也無新產能加入供應，甚至喊出2026年產能都已售罄。現階段不只DRAM、NAND Flash價格漲幅一波比一波強勁，甚至連HDD價格都聯袂起漲，前所未見。

陳立白重申，工廠已經再度滿載加班，努力支援主要客戶的供貨缺口，明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。目前除了將加速採購、拉高庫存水位外，也會維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益。在2026年記憶體榮景來臨之際，不僅要強勢布局贏得先機，也期許第4季和明年整體獲利能再創佳績。

威剛10月合併營收為44.63億元，年增30.87%、月減14.9%；單月DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。累計今年前十月合併營收為416.35億元，不僅年增23.71%，更已超越去年全年營收；DRAM營收貢獻為59.08%，其次SSD比重為27.89%，記憶卡、隨身碟與其他產品13.03%。

