揚秦財報／麥味登母公司前三季 EPS 4.67元 與第3季同創獲利新高

揚秦（2755）於7日公布第3季財報，第3季合併營收為7.85億元，年增17.48%，季增4.65%，稅後純益0.66億元，年增31.7%，創單季歷史新高，第3季每股純益（EPS）為1.8元。揚秦前三季合併營收22.18億元，年增19.82%，稅後純益1.7億元，年增31.5%，EPS為4.67元，同創歷史新高。

揚秦並公布10月營收為2.71億元，年增19.6%，月增4.4%，創單月歷史新高紀錄，累計前十月營收24.9億元，年增19.8%，續創歷史新高紀錄。揚秦表示，10月受惠於中秋、國慶及光復節的連續假期，持續帶動外食與聚餐的需求暢旺，各品牌門市來客量與客單價同步提升。

揚秦總經理林麗玲表示，10月營收及第3季財報持續刷新歷史新高紀錄，主要受惠於整體營運規模擴大、多品牌持續展店及假期效應加持。展望後市，麥味登推出台式風格新餐點「酸菜油條」及「酸菜米腸」握蛋捲餅，將油條和米腸搭配特製酸菜，包入金黃酥香的抓餅皮中，懷舊古早味全新吃法，不僅吸引消費者嘗鮮，透過社群口碑，也帶動早餐時段客單價提升。炸雞大獅新推出的「雞柳漢堡」與「雞腿排漢堡」持續熱賣，也成為門市新焦點商品。

新品牌拓展部份，林麗玲表示，揚秦代理的馬來西亞知名品牌「檳城煎蕊」第二家門市已經進駐位在台北車站旁的Q square京站時尚廣場B3美食街，持續朝向百貨商圈展店。火鍋品牌「涮金鍋中壢海華店」將於本月底開幕，緊接著「桃園大有店」及「觀音大觀店」也將於12月陸續開始營運，迎接秋冬火鍋旺季。

截至目前，「麥味登」總店數936家，「炸雞大獅」海內外店數123家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數5家，「檳城煎蕊」店數2家。