泰合生技提交科技事業許可函申請 目標明年第3季掛牌上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃新藥公司泰合（6467）7日宣布，已向經濟部產發署提交科技事業許可函申請，展現公司邁向上市及增進企業透明度與國際能見度的決心。

預期未來能透過公開發行股票募集更多國內外資金、吸引專業人才，加速臨床試驗與新藥開發的進度，也有助於擴大國際合作與授權談判的籌碼。

泰合生技董事長李世仁表示，依照申請流程，公司期許明年第1季可正式提出證交所上市申請，最快明年第3季有機會掛牌上市。

泰合生技專注於開發505(b)(2)新劑型新藥，以自行開發之透皮/透黏膜藥物傳輸平台技術(Transepithelial Delivery System, TDS)改良現有藥物缺點，達到提高藥效、方便服用、降低副作用等目的。

劑型包含經皮吸收貼片、口溶膜（ODF）與口頰溶膜（Buccal film）三類。主要產品為全球首創的TAH3311抗血栓（Apixaban）口溶膜，已分別於2025年9月及10月申請美國及歐盟新藥查驗登記，可望嘉惠有吞嚥困難的病患。

另產品TAH4411化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證上市銷售，TAH9922 過動症口服液則已授權合作夥伴於美國市場進行開發。另外全球首見新劑型鴉片解毒劑（Naloxone）口頰溶膜、小兒過動症貼片、鴉片成癮戒毒用的口溶膜等亦已完成臨床一期試驗。

TAH3311抗血栓口溶膜及數項產品目前正積極與國際藥廠洽談合作，冀望借助合作夥伴的銷售管道及資源，加速產品推廣至國際市場，並收取簽約金、權利金等創造營收。

生技公司的價值，往往建立在漫長而高風險的研發歷程之上。

泰合生技在邁向上市的過程中，以通過主管機關的嚴格審查與財報揭露，展示公司的營運模式、產品線與臨床試驗具備一定成熟度，建立市場信任與企業品牌形象，同時提升與國際藥廠、科研機構合作的機會。

對泰合生技而言，這不僅是資本市場的一次升級，更是向全球生技版圖邁進的重要里程碑。

生技

