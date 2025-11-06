朋億第3季獲利季增159% 銳澤減逾3成

快訊

中央社／ 新竹6日電

朋億與銳澤第3季獲利表現不同調，朋億在本業及業外收益同步攀升下，第3季歸屬母公司淨利達新台幣4.01億元，季增159.3%，每股純益5.16元。銳澤第3季稅後淨利6654萬元，季減32.5%，每股純益1.94元。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億第3季受惠半導體客戶訂單持穩，季營收20.44億元，維持與第2季相當水準。

朋億第3季毛利率滑落至34%，不過在費用減少下，本業營業利益攀升至5.23億元，加上業外匯兌收益挹注，第3季歸屬母公司淨利4.01億元，季增159.3%，每股純益5.16元。

高科技廠房氣體供應系統方案商銳澤第3季營收6.01億元，較第2季減少超過1成，加上業務組合調整，以及人力團隊擴增，造成費用增加，毛利率滑落至21.92%，稅後淨利6654萬元，季減約32.5%，每股純益1.94元。

展望未來，銳澤表示，旗下氣體二次配工程在手訂單維持高基期水準，氣體主系統工程部分既有專案將進入集中施作階段，第4季營運展望審慎樂觀。

