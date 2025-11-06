光通訊廠陸續公布財報 這家第3季稅後純益來到9倍多
光通訊元件廠波若威（3163）6日公布第3季毛利率18.97%，季增1.78個百分點；稅後純益2.24億元，由虧轉盈，年增則來到驚人的9倍之多，每股純益2.78元；前三季稅後純益2.67億元，每股純益3.32元
台積電（2330）指定光通訊合作開發廠商上詮（3363），6日公布第3季毛利率23.81%，季增4.07個百分點；稅後純益0.21億元，季增21.99%，相較去年同期則是由虧轉盈，每股純益0.2元；前三季稅後純益0.39億元，每股純益0.37元
光通訊雷射廠光環（3234）6日公布第3季毛利率2.49%，季減6.21個百分點；稅後虧損0.52億元，每股損失0.47元；前三季稅後虧損1.04億元，每股損失0.94元
