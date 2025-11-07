漢來美食第3季每股純益1.55元 大亞0.44元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋朱曼寧／台北報導

漢來美食（1268）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益0.65億元，約與去年持平，每股純益（EPS）為1.55元；累計前三季稅後純益3.2億元，與去年相當，EPS為7.7元。

漢來美食前三季營收46.17億元，年增4.31%，創歷史新高。漢來美食表示，主因來自年初農曆新年消費者餐飲需求提高，南港宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳、高雄巨蛋宴會廳等三館在企業尾牙、春酒業績均暢旺。另外今年從5月到8月，漢來美食集團在全台共開出兩個品牌三家分店，分別是上海湯包誠品台南店、台北Dream Plaza店及島語高雄漢神店，新據點的開幕為第3季注入強勁動能。

大亞（1609）前三季稅後純益12.69億元，年減10.4%，EPS為1.62元；若以前三季財報推估，第3季稅後純益3.42億元，年增32.7%，EPS 0.44元。

大亞電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，目前已經開始接2028年的訂單。

