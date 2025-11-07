快訊

惠普2025年前三季 EPS 4.14元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國產昨（6）日公布持股逾五成的上櫃子公司惠普（8424）前三季獲利表現，惠普前三季稅後純益1.49億元，年增22.2%，每股純益（EPS）4.14元，第3季稅後純益4,688.9萬元，年增31.8%。

國產表示，國產建材往優質的全建材集團邁進，近年加速推動綠色營運布局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運表現也十分亮眼，一起撐起全台龐大建設需求。

矽酸鈣板廠商惠普受惠於產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，今年前三季創下史上最高的獲利紀錄，前三季營收8.13億元、年增6.3％，稅後淨利1.49億元、EPS 4.14元。

惠普

