金雨第3季 EPS 0.88元 獲利創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
金雨董事長卓政懋。記者宋健生／攝影
博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）董事會昨（6）日通過前三季合併財報，合併營收達5.25億元、年增131.7%，營業毛利1.32億元，稅後純益0.63億元，大幅擺脫過去虧損問題，每股純益0.81元。

金雨第3季合併營收2.24億元，季增23.7%、年增198.6%，稅後純益0.68億元，較上季及去年同期同步轉盈，每股稅後純益達0.88元，較上季及去年同期同步轉盈，每股純益達0.88元，單季獲利創歷史新高，並賺贏近六個年度的全年獲利總和。

金雨同步公布10月合併營收7,256.9萬元，受10月工作天數減少影響，營收較上月減少4.5%，但仍較去年同期大增152.4%；累計前十月合併營收5.97億元、年增134%，單月及累計合併營收同創近20年來同期新高。

金雨受惠博弈機客戶持續增加訂單，昨日傳獲得另一家大客戶訂單，量體不小。另外東南亞等非美國區市場訂單暢旺，目前能見度已看到2027年第3季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線並加班趕工，第3季每月產能達2,500台，增幅逾六成。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自博弈機與彩票機大客戶訂單大增，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房，目前已建置四條組裝產線，另一條自動販賣機組裝線也在趕工中。

法人估，金雨今年博弈機與彩票機出貨量可達1.5萬台，明年隨著新機型開發，可望有雙位數增長。

除了博弈機訂單大增，有關自動販賣機必須開發票、採用新冷媒等新法規也即將上路，預期將帶動新一波換機潮，並在2026年放量。金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠近期已規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

金雨稍早宣布與國泰世華銀行攜手前進東協打造AI智慧微型無人商店通路，並引進國泰金流系統，推出「台版智慧無人小七」，第一波將率先進駐越南台商工廠。

營收 博弈

