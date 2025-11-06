快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

鈊象財報／第3季EPS大賺9.9元、創單季新高 積極布局歐美線上博弈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）6日公告財報，今年第3季每股純益9.9元，較第2季每股純益8.68元、較去年同期每股純益7.71元，單季每股純益創歷史新高；累計前三季每股純益27.9元，較去年同期每股純益23.02元大幅成長，創歷史新高。

鈊象第3季營收53.83億元，季減3.8%、年增14.5%，稅後純益27.9億元，季增14.1%，年增28.3%，單季毛利率97.27%，季減0.55個百分點，年增0.81個百分點；累計前三季營收163.39億元，年增21.4%，稅後純益78.62億元，年增21.2%，毛利率97.59%，年增1.08個百分點。

此外，鈊象今年10月營收18.76億元，月增4.5%、年增11.6%，單月營收創歷史次高，業績顯著回溫；累計前十月營收182.16億元，年增20.3%，創歷史新高。

據悉，鈊象近期股價不振，從高點千元一路回落，6日股價收734元，波段跌幅逾三成，讓市場憂心是否業績出現大幅衰退。不過，鈊象用第3季亮眼成報與10月營收再次證明營運動能依然強勁，藉此粉碎市場謠言。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州及歐洲其他地區的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

法人認為，隨著鈊象的業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則是穩定成長，今年全年營收、獲利均有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。

鈊象 營收

延伸閱讀

影／助太子集團搞線上博弈洗錢 陳志台灣二把手辜淑雯羈押畫面曝

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

相關新聞

捷迅保守看航空貨運

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運...

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）...

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。