鈊象財報／第3季EPS大賺9.9元、創單季新高 積極布局歐美線上博弈

遊戲股王鈊象（3293）6日公告財報，今年第3季每股純益9.9元，較第2季每股純益8.68元、較去年同期每股純益7.71元，單季每股純益創歷史新高；累計前三季每股純益27.9元，較去年同期每股純益23.02元大幅成長，創歷史新高。

鈊象第3季營收53.83億元，季減3.8%、年增14.5%，稅後純益27.9億元，季增14.1%，年增28.3%，單季毛利率97.27%，季減0.55個百分點，年增0.81個百分點；累計前三季營收163.39億元，年增21.4%，稅後純益78.62億元，年增21.2%，毛利率97.59%，年增1.08個百分點。

此外，鈊象今年10月營收18.76億元，月增4.5%、年增11.6%，單月營收創歷史次高，業績顯著回溫；累計前十月營收182.16億元，年增20.3%，創歷史新高。

據悉，鈊象近期股價不振，從高點千元一路回落，6日股價收734元，波段跌幅逾三成，讓市場憂心是否業績出現大幅衰退。不過，鈊象用第3季亮眼成報與10月營收再次證明營運動能依然強勁，藉此粉碎市場謠言。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州及歐洲其他地區的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

法人認為，隨著鈊象的業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則是穩定成長，今年全年營收、獲利均有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。