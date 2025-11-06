雙鴻財報／第3季EPS 10.66元 大賺逾一個股本、獲利創新高

散熱模組廠雙鴻（3324）6日公告財報，受惠AI水冷散熱需求爆發，今年第3季每股純益10.66元，創歷史新高；累計前三季每股純益大賺18.13元，亦創掛牌以來歷史新高。

雙鴻第3季營收59.57億元，季增12.2%、年增41.2%，稅後純益9.73億元，季增515.8%、年增144.4%，每股純益10.66元，毛利率29.77%，獲利與毛利率均創歷史新高；前三季營收156.78億元，年增34.5%，每股純益18.13元。

據悉，目前雙鴻水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠第3季起達到滿載，並一路滿到年底，而當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，並在明年首季末開始量產出貨，藉此全力滿足客戶需求。

雙鴻董事長林育申曾指出，液冷時代已正式降臨，未來電力即算力，算力即國力，市場對AI資料中心的需求只會有增無減，而隨著AI平台功耗越來越高，市場對散熱的需求也將同步水漲船高，有助於產業迎來大好商機。

業界人士指出，當AI平台運算能力越來越強時，傳統散熱早已不敷使用，唯有導入散熱效率更好的液冷散熱才能達到真正的解熱，因此估計液冷散熱在AI資料中心的市場滲透率將大幅提升，且需求會隨著AI平台迭代而不斷擴大。

法人認為，由於國內散熱廠在AI伺服器水冷散熱市場布局已久，無論技術或產能都相當具有優勢，加上液冷散熱零組件價格高，因此對今年、明年營運表現勢必有正面挹注，且有望成為AI供應鏈中，最具獲利爆發力的族群，成長潛力令人期待。