勤凱財報／第3季EPS 2.22元、創單季新高 第4季有望維持營運高峰
電子材料大廠勤凱（4760）6日召開董事會，通過第3季財報，並同步公告十月營收，雙雙創下歷史新高。10月營收為1.89億元，月增9.58%、年增12.1%，連續第二個月營收創新高。董事會通過第3季每股純益（EPS）2.22元，亦寫下單季歷史新高。展望本季，有望維持營運高峰。
公司指出，銀價過去三個月上漲約30%，主要原料價格明顯波動，勤凱報價依國際銀價變動進行連動調整，產品價格變動係反映銀價之成本變化。
副董事長莊淑媛表示，10月工作天數較少，但營收仍能逆勢衝高，主要是近期銅膏等客戶需求強勁，加上客戶端滲透率持續上升，銀膏客戶開始回補庫存，第4季營運有望維持第3季高峰。累積前十月營收15.16億元，年增22.99%，即使12月有庫存盤點效應，全年營運成長可望優於產業平均，顯示公司多元發展漸有成效。
不只如此，目前生產線不敷使用下，董事會通過將在大發工業區購買400至500坪土地擴建新廠房，強化半導體發展。同時，將適時啟動在上半年董事會通過的發行4億元可轉債一案，充實營運資金、以奠定未來成長基礎。
第3季財報方面，單季營收4.82億元，季增、年增同為12%。同時，受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至22%，較第2季增加3個百分點。第3季稅後純益7,028萬元，年增89%，EPS為2.22元，創單季歷史新高。累計前3季EPS為4.61元，年增12%。
