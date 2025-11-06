上洋財報／前三季EPS 7.81元 淨利2.35億元、年增15.2%

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）5日公告第3季營運成果。雖然單季獲利受到營運支出增加影響而修正，但累計前三季稅後淨利2.35億元，年增15.2%，表現亮眼。不過，累計每股稅後盈餘7.81元，較去年同期的8.32元略減6.1%。

上洋第3季營收10.1億元，季減29.57%，年增4.4%；毛利率逆勢達13.59%，季增0.61個百分點，年增2.15個百分點，顯示公司產品組合與成本控制能力維持穩健。但因公司持續拓展團隊編制及營業據點，導致人事費用及相關營運支出較去年同期增加，使營業費用上升，影響獲利。上洋單季稅後淨利因此修正為6,085.8萬元，季減34.89%，年減29.6%，每股純益2.02元。

上洋強調，儘管短時間內獲利表現承壓，公司投入的新布局屬於長期策略性投資，預期未來隨新事業逐步發酵，將轉化為持續成長的動能。累計前三季營收34.3億元，年增35.7%。

展望第4季及2026年，上洋表示，將持續推動新事業布局、強化組織人才資源。在空調事業方面，除了持續鞏固現有業務，公司更新導入「三菱燃氣發電機」產品線，強調其高效率、低碳排放特性，適用於商場、工廠及醫療院所等多元場域。

在商用洗衣業務方面，除旗下《SeSA自助洗衣吧》與《RIV精緻洗衣》雙品牌在國內持續推進外，海外市場《SESA Coin Laundry》已於越南北、中、南三地指標城市完成布局，加速帶動與當地客戶合作機會。上洋指出，雖整體景氣不確定性仍高，公司將持續穩健蓄能，為長期成長奠定基礎。