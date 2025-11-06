巧新財報／第3季EPS 0.19元、由虧轉盈 動能逐步回溫

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車輪圈大廠巧新科技（1563）公布第3季財報，第3季合併營收為新台幣17.01億元，較去年同期微減0.9％；稅後淨利為0.42億元，年減77.4%，EPS 0.19元，較第2季虧轉盈，顯示營運動能逐步回溫。

累計2025年前三季合併營收達53.34億元，營業淨利5.08億元，稅後淨利3.31億元，年減44.9%，EPS 1.47元。

巧新指出，第3季受汽車產業傳統暑休淡季及歐洲主要品牌客戶產線調整短暫停工影響，出貨時程遞延，導致營運略受影響。該季營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為18％、4％、3％。

巧新10月合併營收為新台幣5.91億元，月增1.28％，年減11.56％；累計2025年1至10月合併營收為59.26億元，年減4.64％。

