東研信超財報／第3季EPS 0.71元 第4季AI伺服器檢測業務挹注

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

東研信超（6840）於6日董事會通過第3季營運成果，第3季單季合併營收為新台幣2.33億元，在既有EMC檢測案件與新增電池安規防爆等測試量能基礎上，AI世代來臨帶動周邊設備檢測需求穩定成長，檢測難度亦隨之提升，挹注東研信超單季毛利率維持43%，營業利益2,122萬元，稅後淨利2,157萬元，每股稅後盈餘0.71元，單季獲利表現較去年同期顯著成長，並賺贏2024全年與2025上半年。

該公司說明，前三季合併營收6.69億元，營業利益5,393萬元，稅後淨利3,566萬元，分別年增6%、546%與76%，每股稅後盈餘1.18元，前三季毛利率提升至43%，較去年同期增加3.22個百分點，本業表現維持穩健成長，而9月份專為AI伺服器檢測專用之龜山二期廠10米法電波暗室正式啟用，由於大功率AI伺服器為新世代電子產品，檢測門檻、規格需求與時數較過去大幅提升，現階段尚處於學習曲線期，未來將隨著檢測周轉率提升、案件陸續結案認列挹注下，可望再見新一波成長動能。

而為提供客戶更完善一站式檢測需求，東研信超今年內亦於台灣汐止新增設立天線量測（Over The Air，OTA）檢測實驗室，並於近期陸續獲得台灣TAF與美國CTIA（美國無線通訊產業協會）檢測與出具報告資格，透過提升技術與設備水準，深化市場競爭力，持續精進檢測服務，進一步強化公司市場競爭力。

在AI市場規模持續擴大下，帶動檢測需求穩定成長，東研信超指出，將持續深化操作經驗、優化檢測流程，提升整體作業效率，目前龜山二期廠AI伺服器檢測場地白天班固定預約時數已近約滿，持續招募專業人力計劃並積極加開夜班檢測，目標24小時不間斷測試，以強化產能配置、滿足市場需求。展望2026，東研信超將以更成熟的技術能量與靈活的營運布局，穩健掌握AI產業成長契機，展現投資檢測布局逐步轉化為實質營運動能成果。

