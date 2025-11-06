快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

君曜12月將上櫃掛牌 明年可望迎爆發性成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
君曜董事長林澤琦(圖右)與總經理林秉琦。記者鐘惠玲／攝影
君曜董事長林澤琦(圖右)與總經理林秉琦。記者鐘惠玲／攝影

IC設計廠君曜（7770）預計將於12月中上櫃掛牌，該公司董事長林澤琦6日表示，接下來將切入在手機售後市場規模比橋接IC大10倍的觸控與驅動整合IC（TDDI）領域，陸續推出相關新產品，並希望能占到一定的市占率。法人預期，該公司在多項新產品助攻下，明年業績有機會迎來爆發式成長，增幅將挑戰六成以上。

目前每年約有4億台手機售後市場規模，君曜主要切入僅在此市場才存在的橋接IC業務，並擁有高市占率。同時，該公司也切入手機售後市場觸控IC與日系遊戲手把廠觸控板產品，並從去年開始投入手機售後市場TDDI領域，相關產品預計本季開始進行市場推廣。

君曜今年累計前10月合併營收為4.28億元，年增15.1％。目前該公司約由經營團隊相關人等掌握七成左右股權，另外，鴻海旗下寶鑫投資於2014年投資入股，至今也仍掌握其約6％股權。君曜將於11月10日舉辦上櫃前業績發表會。

君曜指出，該公司在上述手機售後橋接IC市場約有五成市占率，產品線齊全，並正持續耕耘，並新推出相關TDDI IC，希望接下來其橋接IC與TDDI產品能搭配銷售套片方式給客戶。

君曜總經理林秉琦提到，目前客戶端採用其橋接IC者，大多搭配其他廠商的TDDI，接下來希望其上述套片能快速導入到客戶端。明年上半預計還會推出一顆較高階的橋接IC，以及另一顆TDDI產品。

由於整體手機售後TDDI市場規模相對較大，林秉琦評估，希望到明年下半時，其相關TDDI出貨量能夠是橋接IC產品的兩倍。

法人預期，君曜今年業績應可成長雙位數百分比，明年在多項新產品助攻下，整體業績有機會成長挑戰六成以上水準。

延伸閱讀

上櫃天剛資訊董座、前財務長涉內線交易 獲利數百萬搜索約談5人

原來她這麼兇！沈月「深V超長事業線」甜妹臉身材超有料　日系小清新轉大人了

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

昱臺上櫃 行情甜蜜蜜

相關新聞

捷迅保守看航空貨運

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運...

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）...

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。