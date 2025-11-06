正德財報／第3季EPS 0.62元 獲利2.02億元、年增8%

正德（2641）6日公告第3季獲利2.02億元，年增8%，每股純益為0.62元；累計前三季獲利4.94億元，年增8.2%，每股純益達1.55元。該公司指出，所訂購的5艘1.75萬噸多用途(MPP)新船預計自2027年下半年陸續交船，可為營運加分。

正德表示，第3季營收表現亮眼，主要係因去年訂購的4艘新造船舶及3艘現有船舶已陸續交船並加入營運，使得業績大幅提升。第3季單季合併營收7.15億元，年增67.7%。

獲利方面，單季營業毛利3.15億元，年增57.2%，稅後純益為2.02億元，相較去年同期的1.87億元，成長8%，每股稅後純益0.62元；累計前三季合併營收17.7億元，年增46.3%，營業毛利7.2億元，年增27.4%，稅後純益4.94億元，年增8.2%，每股純益達1.55元。

在船舶布局方面，該公司指出，今年8月董事會決議訂購5艘1.75萬噸多用途(MPP)新船，預計自2027年下半年陸續交船。另截至9月底，已處分認列2艘售船利益，獲利約260萬美元。

目前旗下船隊總數達到21艘，採長短租配置模式營運，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，加上靈活的租船策略，在市場供需變化中具備高度調整彈性，以提升獲利能力。