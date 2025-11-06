衛司特財報／前三季EPS 8.15元、創同期新高 獲利年增23.7%
衛司特（6894）董事會6日通過今年第3季財報，累計今年前三季毛利率36.74%，年減4.51個百分點。稅後純益1.93億元，年增23.7%；每股稅後純益8.15元，獲利表現創同期新高。
ESG概念股衛司特今年第3季合併營收3.51億元，季增1.9%，年增43.8%。毛利率40.85%，分別季增6.73及年增2.77個百分點。稅後純益7,679.4萬元，季增38.4%，年增57.9%；每股稅後純益3.23元。單季營收、稅後純益及EPS均創史上新高。
衛司特累計前三季合併營收10.17億元，年增50.3%，不但刷新同期史上新高，也一舉超越去年全年的9.8億元，確立今年營運表現將優於去年。
衛司特6日股價下跌2.5元，成交量10張，收220.5元。衛司特11月11日受邀參加兆豐證券所舉辦法說會，說明營運概況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言