衛司特財報／前三季EPS 8.15元、創同期新高 獲利年增23.7%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

衛司特（6894）董事會6日通過今年第3季財報，累計今年前三季毛利率36.74%，年減4.51個百分點。稅後純益1.93億元，年增23.7%；每股稅後純益8.15元，獲利表現創同期新高。

ESG概念股衛司特今年第3季合併營收3.51億元，季增1.9%，年增43.8%。毛利率40.85%，分別季增6.73及年增2.77個百分點。稅後純益7,679.4萬元，季增38.4%，年增57.9%；每股稅後純益3.23元。單季營收、稅後純益及EPS均創史上新高。

衛司特累計前三季合併營收10.17億元，年增50.3%，不但刷新同期史上新高，也一舉超越去年全年的9.8億元，確立今年營運表現將優於去年。

衛司特6日股價下跌2.5元，成交量10張，收220.5元。衛司特11月11日受邀參加兆豐證券所舉辦法說會，說明營運概況。

